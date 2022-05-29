أنشيلوتي: أنا رجل قياسي.. كورتوا: لم يحترموني في إنجلترا

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الفائز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشرة في تاريخه سعادته بالفوز الكبير وتتويجه بها للمرة الخامسة كأول مدرب في تاريخ البطولة فيما أبدى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الريال أن النهائي كان بمثابة انتقام شخصي له.

وكشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد "لا أصدق ذلك. لقد خضنا موسماً رائعاً. لعبنا جيداً. كانت مباراة صعبة وعانينا كثيراً، خصوصاً في الشوط الأول. في النهاية، أعتقد أننا نستحق الفوز في هذه المسابقة".

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وعن إحرازه اللقب للمرة الرابعة، تابع "أنا رجل قياسي. كنت محظوظاً للعودة إلى هنا العام الماضي وأن اخوض موسماً رائعاً. أعتقد أننا تخطينا مباريات صعبة. الجمهور ساعدنا كثيراً في المباراة الاخيرة. ساعدونا كثيراً الليلة ....سأغني اليوم".

وعن تعملق حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، قال "واو. لا يُصدّق. لا يمكنني تصديق ذلك".

وأوضح البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي اختير أفضل لاعب في المباراة النهائية "أمس في المؤتمر الصحافي، قلتُ إنه عندما يلعب ريال مدريد مباريات نهائية، يربح. قلت ذلك نظرًا للتاريخ الجيد".

وأردف "كنت بحاجة للفوز في مباراة نهائية من أجل مسيرتي، من أجل الجهود التي بذلتها، كي يحظى اسمي بالاحترام لأني أعتقد أني لم أُحترم كما يجب، خصوصاً في إنجلترا. لقد قرأت العديد من الانتقادات حتى بعد موسم رائع".

وتابع "أنا سعيد وفخور جداً بأداء الفريق. لقد صمدنا وعندما كانت هناك حاجة إلي، كنت هنا من أجل الفريق. لقد تغلبنا على أفضل فرق العالم. مانشستر سيتي وليفربول كانا مذهلين هذا الموسم. تنافسا حتى الرمق الاخير في الدوري الانكليزي، فاز ليفربول بكأسين وهو فريق قوي حقًا. قدّم ليفربول مباراة عظيمة ولكن حصلنا على فرصة واحدة وسجلنا منها".

وأبان الفرنسي فيرلان مندي ظهير أيسر ريال مدريد "هذا نصر لباريس، فأنا من ضاحية باريسية، أنا سعيد لفريقي ولنفسي. في الشوط الاول استحوذ ليفربول أكثر، لكننا تحسننا في الثاني وتماسكنا ثم مارسنا كرة القدم وسارت الأمور بشكل جيد على طريق الفوز. (عن مشوار ريال هذا الموسم) بدا كأن الأمر مكتوب، هذا صحيح، لقد نجحنا بأمور معقدة جدا. حتى أنا، لست قادراً على شرحها، نحن فخورون جداً بما حققناه هذا الموسم والتتويج باللقب النهائي. هذا حلم طفولة".