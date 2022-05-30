أبراموفيتش يكمل إجراءات عملية بيع تشيلسي

أعلن تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن رومان أبراموفيتش أكمل إجراءات بيع النادي إلى تحالف بقيادة تود بولي وكليرليك كابيتال، بعدما حصل التحالف على موافقة من رابطة الدوري الممتاز والحكومة البريطانية خلال الأسبوع الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي يوم السبت.



وطرح الروسي أبراموفيتش، الذي تفرض عليه الحكومة البريطانية عقوبات، النادي اللندني للبيع في أوائل مارس بعد الحرب الروسية الأوكرانية.



وأضاف تشيلسي في بيان: عند بيع النادي، اشترط السيد أبراموفيتش أن يكون النادي تحت قيادة جيدة، وأن يتم التبرع بصافي عائدات البيع للجمعيات الخيرية، وألا يسعى لاستعادة القروض التي منحها للنادي.



وأعلن تشيلسي في بيان منفصل أن بولي وكليرليك سيتقاسمان السيطرة والحوكمة المتساوية للنادي. وسيشغل بولي، وهو أحد ملاك لوس أنجلوس دودجرز، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.



وقال بولي: يشرفنا أن نكون الملاك الجدد لنادي تشيلسي. سنكون موجودين بنسبة مئة بالمئة في كل دقيقة من كل مباراة. رؤيتنا كملاك للنادي واضحة وهي أننا نريد أن نجعل الجماهير فخورة، إلى جانب التزامنا بتطوير فريق الشباب وضم أفضل المواهب. خطتنا تتمثل في الاستثمار في النادي على المدى الطويل والبناء على تاريخ ناجح لتشيلسي.



وأضاف: أنا شخصيا أود توجيه الشكر إلى الوزراء والمسؤولين في الحكومة البريطانية وفي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز على جهودهم في تحقيق ذلك.

مادة اعلانية