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اعتقال بريطانيين في باريس على خلفية أحداث النهائي

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جماهير ليفربول
مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا شهدت العديد من الأحداث

اعتقال بريطانيين في باريس على خلفية أحداث النهائي

باريس - رويترز

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كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان يوم الاثنين، أن مواطنين بريطانيين كانوا من بين الذين اعتقلوا بعد اندلاع اضطرابات جماهيرية في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين ليفربول وريال مدريد مطلع الأسبوع في باريس.

وقال دارمانان إنه من بين 29 أو 30 أو نحو ذلك اعتقلوا في استاد فرنسا بباريس السبت الماضي "أكثر من نصفهم من المواطنين البريطانيين".

وأضاف أن النهائي شهد أيضا بيع تذاكر مزيفة، الأمر الذي أدى بدوره إلى حضور جماهير ليفربول بشكل جماعي دون تذاكر صالحة.

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