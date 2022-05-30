إنتر يؤكد رحيل بيرشيتش ويسعى لضم ديبالا

أكد إنتر الإيطالي يوم الاثنين على لسان مديره التنفيذي للشؤون الرياضية جوسيبي ماروتا رحيل لاعب الوسط الكرواتي إيفان بيريشيتش الراغب بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفاً في الوقت ذاته عن رغبته بضم المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مع الغريم يوفنتوس.

ورداً على سؤال بشأن بيريشيتش الذي وصل إلى نهاية عقده مع إنتر، قال ماروتا خلال لقاء إعلامي إن الكرواتي سيرحل عن النادي "للأسف. لكنه يريد خوض تجربة في الدوري الإنكليزي الممتاز".

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وتحدثت وسائل إعلام عدة عن أن صفقة انتقال بيريشيتش إلى توتنهام الذي يشرف عليه مدربه السابق في إنتر أنتوني كونتي، قد حُسِمَت.

وتابع ماروتا "لم نكن في وضع يسمح لنا بأن نقدم له عرضاً أفضل. لكننا نملك في تشكيلتنا (الألماني) روبن غوسنز" الذي يلعب أيضاً في مركز الجناح الأيسر.

ودافع بيريشيتش (33 عاماً) عن ألوان إنتر منذ 2015 لكنه لعب لموسم 2019-2020 مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.

من جهة أخرى وفي ما يخص ديبالا، قال ماروتا الذي كان مهندس الانتقالات في يوفنتوس حين تعاقد الأخير مع الأرجنتيني عام 2015، "من الواضح أننا نأمل مجيئه للعب معنا"، مضيفاً مع ابتسامة على محياه بأنه لا يعلم حتى الآن أين سيلعب ابن الـ28 عاماً الموسم المقبل بعد قرار إدارة "السيدة العجوز" عدم تقديم عرض جديد لتجديد عقده.

الى ذلك، لم ينفِ ماروتا رغبة إنتر باستعادة المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي الذي استعاده الصيف الماضي من "نيراتزوري" مقابل 115 مليون يورو على أمل تكرار المستوى الذي قدمه في الملاعب الإيطالية، لكنه اختبر موسماً صعباً جداً تحت إشراف المدرب الألماني توماس توخل.

إلا أن موراتا رفض الاسترسال في الحديث عن البلجيكي، مشدداً على ضرورة "الصبر" وأن "الأمر يتطلب احترافية"، لاسيما أن سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا لا يفتح قبل الأوّل من يوليو.