إيسكو يعلن رحيله عن ريال مدريد برسالة مبطنة لمبابي

أعلن لاعب الوسط الدولي الإسباني إيسكو الاثنين رحيله عن ريال مدريد بعد تسعة مواسم مع النادي حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها السبت الماضي أمام ليفربول الإنجليزي.

ينتهي عقد إيسكو الذي انضم إلى النادي العاصمي في 2013 من ملقا في 30 يونيو المقبل، ويغادر العاصمة الإسبانية مع 19 لقبًا، بينها ثلاثة في الدوري "وخمسة في المسابقة القارية البطل".

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قال عبر حسابه على "إنستغرام ": عندما كنت في ملقا، كنت أدرك أنني سأرحل. كنت مرتبطًا مع نادٍ آخر لكن ريال مدريد طرق بابي. لا يجب ولا يمكنك القول كلا لريال مدريد، حتى ولو أن هناك دائمًا استثناءات" مرفِقًا الجملة برمز تعبيري لوجه يضحك وسلحفاة.

ويبدو أنه انتقاد مبطّن للفرنسي كيليان مبابي الذي غالبًا ما يُشبه لأحد سلاحف مسلسل الرسوم المتحركة "نينجا تورتل"، والذي رفض عرض ريال مدريد ومدد عقده مع باريس سان جرمان حتى 2025.

وتابع ابن الـ30 عامًا: أتذكر قلت لمحيطي إنه مرّ وقت طويل منذ أن فاز ريال مدريد بدوري الأبطال وأشعر أنه على وشك السقوط ومن ثم أتت العاشرة وكل ما أتى بعدها هو للتاريخ.

وتابع: بعد تسعة أعوام، ينتهي مشواري في النادي الذي حقق كل أحلامي التي حلمت بها عندما كنت طفلًا، قلت لأحد أصدقائي، لا أفهم لماذا يوضبون الأغراض بعد حفلة ساحة سيبيليس، فاللقب الخامس عشر في دوري الأبطال على الطريق.



ومن غير الواضح بعد وجهة اللاعب الذي حصد عام 2012 جائزة "الفتى الذهبي" لأفضل لاعب في أوروبا لما دون 21 عامًا والغائب عن غالبية مباريات هذا الموسم لعدم الاستعانة به من قبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.