تعويض حاملي 2700 تذكرة لم يتمكنوا من حضور النهائي

تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتعويض حاملي 2700 تذكرة "حُرموا" فرصة مشاهدة نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بحسب ما أعلنت وزيرة الرياضة الفرنسية الإثنين.

وكان النهائي الذي أقيم على ملعب استاد دو فرانس في ضواحي باريس السبت، قد تأخر موعد انطلاقه 36 دقيقة بسبب التوترات خارج الملعب، ومحاولة العديد من المشجعين تسلّق بوابات السياج والدخول بالقوة ما أدى إلى تصدي عناصر الشرطة لهم وإطلاق الغاز المسيل للدموع في بعض الأحيان.

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قالت وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا في مؤتمر صحافي: سألنا يويفا الذي اتفق معنا أن يتم تحديد هؤلاء الأشخاص بدقة وان يحصلوا على تعويض فوري بسبب الإحباط الذي عانوا منه.

وقالت إن 2700 تذكرة "لم يتم تفعيلها" تخصّ مجموعة من الأشخاص اشتروا تذاكر و"حرموا" مشاهدة المباراة التي فاز فيها ريال مدريد 1-صفر وعزّز رقمه القياسي محرزاً لقبه الرابع عشر.