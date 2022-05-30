صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن الموسم الماضي في تصويت الجماهير يوم الاثنين.



وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها مهاجم منتخب مصر بالجائزة، إذ سبق له الحصول عليها في 2018.



وتقاسم صلاح صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 23 هدفا مع الكوري سون هيونغ-مين لاعب توتنهام هوتسبير.



كما نال صلاح جائزة أفضل صانع لعب في الدوري بفضل 13 تمريرة حاسمة.



وكان هدف صلاح في التعادل 2-2 مع مانشستر سيتي في أكتوبر تم اختياره أفضل هدف في الموسم.



وتوج ليفربول هذا الموسم بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، لكنه خسر لقب الدوري بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.



وفشل ليفربول في حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في أربعة مواسم عندما خسر 1-صفر أمام ريال مدريد في باريس يوم السبت.



وعانى صلاح من خيبات متتالية في الأشهر الأربعة الماضية، إذ خسر كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده والتأهل إلى كأس العالم أمام السنغال.

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