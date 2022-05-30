ليفاندوفسكي: انتقالي إلى برشلونة مرتبط بعدة عوامل

كشف النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن انتقاله إلى برشلونة الإسباني يعتمد على عدة عوامل بخلاف رغبته الشديدة بالرحيل عن فريقه خلال الصيف الجاري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لقناة "إيلفن سبورت" التليفزيونية البولندية : الأمر يعتمد على عدة عوامل، ليس فقط على إلى أي مدي أريد ذلك، ولكن أيضا وهو المهم على ما سيحدث.

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وأعلن ليفاندوفسكي (34 عاماً) عقب نهاية الموسم المنقضي أنه لن يجدد عقده مع بايرن، والذي يستمر حتى عام 2023، وربما يرحل عن الفريق هذا الصيف، وذلك بعد ثمانية أعوام قضاها بين صفوفه.

وكشفت وسائل إعلامية أن برشلونة قدم عرضا لضم هداف الدوري الألماني لكن بايرن رفض رحيله.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية يوم الأحد إنه سيكون قادرا على الكشف عن المزيد بشأن وضعه "قريبا".