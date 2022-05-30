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ليفاندوفسكي يعلنها: قصتي مع بايرن ميونخ انتهت

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ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي يرغب بالرحيل عن الفريق

ليفاندوفسكي يعلنها: قصتي مع بايرن ميونخ انتهت

وارسو - فرانس برس

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أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونخ الألماني أن مشواره مع فريقه انتهى وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

وجاء حديث ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه: قصتي مع بايرن ميونخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل ألا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. أعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف.

وانتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونخ صيف 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند في صفقة انتقال مجاني.

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