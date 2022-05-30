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مالك نوتنغهام فورست يتعهد بضخ المزيد من الأموال

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ماريناكس استحوذ على النادي في 2017

مالك نوتنغهام فورست يتعهد بضخ المزيد من الأموال

لندن - رويترز

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أكد إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنغهام فورست أن النادي سيحصل على الأموال اللازمة للتعاقد مع لاعبين بارزين بعد عودته للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب 23 عاما عقب الفوز 1-صفر على هدرسفيلد تاون في نهائي ملحق الترقي يوم الأحد.

وهبط فورست بطل أوروبا السابق من دوري الأضواء في 1999، لكنه سيلحق بفريقي فولهام بطل دوري الدرجة الثانية وبورنموث صاحب المركز الثاني إلى الدوري الممتاز.

واستحوذ ماريناكيس، الذي يملك أيضا نادي أولمبياكوس اليوناني، على نوتنغهام فورست في 2017.

وقال ماريناكيس لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد: إنها ليلة ساحرة، ليس فقط بالنسبة لي ولكن للآلاف وحتى الملايين من المشجعين داخل بريطانيا وجميع أنحاء العالم.

وتابع: كما قلت منذ ما يقرب من خمس سنوات، يجب أن نعيد نوتنغهام فورست للمكانة التي يستحقها. الآن نريد المزيد. الآن عدنا إلى الدوري الممتاز، لذلك نريد أن نكون في أعلى مستوى ممكن، فنحن بحاجة لتسخير كل إمكانات الفريق للتعاقد مع لاعبين على أعلى مستوى.

وتوج فورست بطلا لإنجلترا في 1978 تحت قيادة برايان كلوف، ثم أحرز لقب كأس أوروبا في 1979 و1980.

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