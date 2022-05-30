ألميريا يعود إلى الدوري الإسباني بعد 7 أعوام

استطاع ألميريا بعد معاناة استمرت 7 أعوام إلى العودة لمصاف أندية الدوري الإسباني بعد تعادله في الجولة الأخيرة مع نادي ليغانيس بهدفين لمثلهما.

وتقدم ليغانيس في ختام جولات دوري الدرجة الثانية الإسباني على ضيفه ألميريا في مناسبتين قبل أن يحسم هدف عمر صادق صعود الفريق الأندلسي إلى "الليغا" عقب غياب دام 7 أعوام.

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وتعود آخر مواسم ألميريا في الدوري الإسباني إلى موسم 2014 – 2015 عندما احتل المركز التاسع عشر وهبط برفقة فريق قرطبة.

ومنذ امتلاك تركي آل الشيخ النادي الإسباني في أغسطس 2019 احتل الفريق المركز الرابع في موسمين متتاليين لدوري الدرجة الثانية الإسباني كما ودع مسابقة كأس إسبانيا في موسمه الأول من الدور الأول قبل أن يصل إل ربع النهائي في الموسم اللاحق وهو أفضل دور له منذ نصف النهائي في 2010-2011 ليودع أمام إشبيلية.