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بعد اعتذار الصين.. فتح باب استضافة كأس آسيا 2023

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كأس آسيا 2019
صورة سابقة لكأس آسيا 2019

بعد اعتذار الصين.. فتح باب استضافة كأس آسيا 2023

كوالالمبور - د ب أ

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.

وفي أعقاب اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023، قامت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي خلال اجتماعها الثاني والثلاثون بمنح الصلاحية لإدارة الاتحاد لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقوم الإدارة في الاتحاد الآسيوي بتقديم تقرير حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه على الإنترنت أن الموعد النهائي لتقديم إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، سيكون 30 يونيو 2022.

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