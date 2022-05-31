توتنهام يتعاقد مع الدولي الكرواتي بيرشيتش

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء تعاقده مع الدولي الكرواتي إيفان بريشيتش في صفقة انتقال مجاني.



وخضع بريشيتش البالغ عمره 33 عاما، والذي انتهى عقده مع إنتر ميلان في نهاية الموسم، للفحص الطبي في لندن يوم الاثنين.



ووقع عقدا لعامين وأصبح أول صفقة كبيرة يبرمها المدرب أنطونيو كونتي قبل الموسم الجديد حيث يستعد النادي المنتمي لشمال لندن للعودة لدوري الأبطال الموسم المقبل بعد أن احتل المركز الرابع في الدوري الممتاز.



وفاز بريشيتش بلقب الدوري الإيطالي تحت قيادة كونتي مع إنتر في موسم 2020-2021.



وتعرف الجماهير الإنجليزية بيرشيتش بعد أن سجل هدف التعادل لكرواتيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 حين خسرت إنجلترا 2-1 بعد وقت إضافي

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