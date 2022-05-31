تيباس يهدد برشلونة مجدداً: لن تتعاقدوا مع ليفاندوفسكي

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم أنه لا سبيل أمام برشلونة للتعاقد مع الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي، إلا إذا باع على الأقل أحد اللاعبين المهمين في تشكيلته.
وأكد ليفاندوفسكي أنه لن يجدد عقده مع بايرن ميونخ الألماني والذي ينتهي في 2023، وأوضح أمس الاثنين أن وقته في النادي البافاري انتهى، وأنه يرغب في الرحيل هذا الصيف، وسط تكهنات حول اقترابه من الانتقال لبرشلونة.
وأشار تيباس إلى أن برشلونة لن يستطيع تحمل صفقة ليفاندوفسكي، في ظل اضطرار النادي الكاتالوني لتقليص نفقاته نتيجة للأزمة المالية التي يعاني منها.
ويرى تيباس أنه لا بديل أمام برشلونة سوى بيع أحد لاعبيه البارزين من أجل تجميع المال اللازم للتعاقد مع ليفاندوفسكي.
وقال تيباس لوكالة أنباء "أوروبا برس" يوم الثلاثاء: برشلونة يعرف ما عليه فعله إذا أراد التعاقد مع ليفاندوفسكي.
وأضاف: إنهم يعرفون أن ضوابطنا الاقتصادية يتم تطبيقها بحذافيرها، من أجل تجنب مشاكل اقتصادية كبرى، لا أعرف ما إذا كانوا سيبيعوا فرينكي دي يونغ أو بيدري.
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