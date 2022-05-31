خلدون: هناك المزيد من الصفقات لمانشستر سيتي

كشف خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي أن فريقه تعاقد مع إرلينغ هالاند وسيكون خوليان ألفاريز متاحا من ريفر بليت للموسم المقبل، لكن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بدأ للتو في تعزيز صفوفه.



وتوصل سيتي لاتفاق للتعاقد مع المهاجم النرويجي هالاند من بروسيا دورتموند بداية من الأول من يوليو تموز المقبل، حيث سجل اللاعب البالغ عمره "21 عاما" 86 هدفا في 89 مباراة مع النادي الألماني.



ووقع الدولي الأرجنتيني ألفاريز، الذي سجل ستة أهداف لريفر بليت في كأس ليبرتادوريس الأسبوع الماضي، لمدة خمسة أعوام ونصف العام في يناير الماضي وظل المهاجم البالغ عمره "22 عاما" في صفوف النادي الأرجنتيني على سبيل الإعارة حتى يوليو المقبل.



وقال المبارك لموقع النادي على الإنترنت: أستطيع أن أؤكد أنه سيكون هناك المزيد من اللاعبين القادمين. نتطلع إلى تعزيز الفريق في المراكز التي نحتاج إلى تعزيز. كما تعلم، يغادر بعض اللاعبين كل موسم، ومن ثم يتعين علينا تحديث الفريق باستمرار. مرة أخرى، سننظر دائما في التحسين والتعزيز. أعتقد أننا أضفنا لاعبين مهمين للغاية بالفعل، لكنني أتوقع أننا سنفعل أكثر من ذلك. سنحاول التحرك بأسرع ما يمكن، لكنك تعلم كيف تسير فترة الانتقالات. ليست دائما تحت سيطرتنا بالكامل.



وحصد سيتي لقبه الرابع للدوري الممتاز في خمس سنوات، ورغم ذلك يسعى النادي لتعزيز صفوف الفريق.



وقال المبارك إن المدرب بيب غوارديولا يبحث أيضا عن حلول في أكاديمية النادي.



وأضاف: نحن في وضع مختلف عن ما كنا عليه منذ عدة سنوات. لدينا الكثير من المواهب المتاحة داخل الفريق الأول والأكاديمية لدرجة أنه عندما نحتاج إلى تدعيم في مركز ما فهو محدد للغاية ومدروس بعناية".

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