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ديشان يغادر منتخب فرنسا بعد وفاة والده

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ديشان
ديشان مدرب المنتخب الفرنسي

ديشان يغادر منتخب فرنسا بعد وفاة والده

باريس - رويترز

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قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم الثلاثاء إن المدرب ديدييه ديشان غادر المنتخب الوطني بعد وفاة والده.

وقال نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي: ببالغ الحزن سمعت بوفاة والد ديدييه هذا الصباح. ذهب ديدييه للانضمام إلى أقاربه. أقدم له خالص التعازي ودعمي الكامل في هذه المحنة.

وقال الاتحاد الفرنسي إن الحصص التدريبية يوم الثلاثاء سيقودها المدرب المساعد جاي ستيفان.

وستواجه فرنسا منافستها الدنمرك يوم الجمعة في استاد فرنسا وهي المباراة الأولى ضمن أربع مواجهات ستلعبها في دوري الأمم خلال 11 يوما. ومن المقرر أيضا أن تلعب مباراتين مع كرواتيا ومباراة واحدة ضد النمسا.

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