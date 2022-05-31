دي بروين يحصل على رخصة للتدريب

كان كيفن دي بروين لاعب وسط مانشستر سيتي من بين 18 من لاعبي منتخب بلجيكا السابقين والحاليين الذين حصلوا على رخصة للتدريب يوم الثلاثاء بعد دورة استمرت عامين مع اتحاد كرة القدم في البلاد.
كما تم منح تراخيص لمهاجم نابولي دريس ميرتنز ومدافع بنفيكا يان فيرتونن وأكسيل فيتسل لاعب بروسيا دورتموند وثنائي ليستر سيتي يوري تيلمانس ودينيس برات.
وقال كريس فان دير هاجن رئيس قسم تدريب المدربين في الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بيان: يسمح هذا التدريب بالفعل للمشاركين في الدورة بالتفكير فيما يريدون القيام به بعد مسيرتهم المهنية.
وأضاف: لقد أحرز الكثير من اللاعبين بالفعل تقدما كبيرا ونشهد بالفعل النتائج، في إشارة إلى المدافع السابق توماس فيرمالين الذي اعتزل العام الماضي ويعمل حاليا كمدرب مساعد للمنتخب الوطني.
وتابع: لقد اتخذوا خطواتهم الأولى كمدربين في بلجيكا، لذا لا يتعين عليهم السفر إلى الخارج على الفور.
-
دي بروين يتفوق على صلاح ويفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترافاز كيفين دي بروين وفيل فودين لاعبا فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بجائزتي أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأفضل لاعب شاب على ... رياضة
-
دي بروين يتألق في فوز سيتي الكبير على وولفرهامبتونأحرز النجم البلجيكي كيفن دي بروين أربعة أهداف قاد بها فريقه مانشستر سيتي للتقدم خطوة هامة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، ... رياضة عالمية
-
غوارديولا ينتظر معرفة حالة دي بروين لمواجهة ليفربولقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه سيعرف في اللحظة الأخيرة مدى جاهزية كيفن دي بروين لمباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم السبت ... رياضة عالمية