.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقوبة التصريح عن صلاح.. 30 ألف جنيه إسترليني

  • الخط
صلاح
صلاح خلال مباراة ديربي "ميرسيسايد"

عقوبة التصريح عن صلاح.. 30 ألف جنيه إسترليني

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء غرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه إسترليني على فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق إيفرتون، بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب نهاية مباراة فريقه أمام جاره ليفربول في أبريل الماضي، وتضمنت إشارة إلى النجم المصري محمد صلاح.

وانتقد لامبارد الحكم ستيوارت أتويل، الذي أدار اللقاء، مشيرا إلى أنه لم يمنح لاعبه أنتوني جوردون ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة واضحة، وأنه كان من الممكن أن يحتسب هذه اللعبة ضربة جزاء فعليا لو كان صلاح هو من سقط أرضا.

وكان الحكم أشهر البطاقة الصفراء في وجه جوردون خلال الشوط الأول من المباراة على استاد "آنفيلد" في ليفربول، بسبب سقوطه أرضا إثر التحام من جويل ماتيب لاعب ليفربول.

واستنكر لامبارد الاتهام الموجه إليه من قبل الاتحاد الإنجليزي، والذي يتضمن أن التصريحات تشكك في نزاهة الحكم، ولكن الاتحاد قرر تغريم المدرب على تصريحاته.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟ جوني ديب وآمبر هيرد.. من الخاسر اليوم؟
اكتشف المزيد