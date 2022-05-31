كروس يكشف سبب انفعاله على مراسل القناة الألمانية

أوضح الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الاسباني الأسباب التي أدت إلى نوبة الغضب التي ألمت به من خلال الأسئلة التي وجهت له بواسطة مراسل صحفي عقب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي على حساب ليفربول الإنجليزي.

وقال كروس عبر المدونة الصوتية التي يديرها هو وشقيقه فيليز: بالتأكيد عانينا، لقد اضطروا للمرور بمرحلتين أو ثلاث مراحل، لقد قلت له ذلك أيضا عندما وجه لي السؤال.

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وأضاف "لكن هذا طبيعي ما الذي تتوقعه؟ أن نسيطر على ليفربول طوال 90 دقيقة؟ إنه فريق من طراز عالمي، كان علينا الفوز عليهم وهذا ما فعلناه.

وأوضح اللاعب الألماني: لم أقل إننا سنضغط عليهم منذ الدقيقة الأولى وحتى الدقيقة الأخيرة.

وأشار: أنا أول من أقول إنها كانت مباراة متقاربة، وليفربول على الأرجح لاحت له فرص أكثر، لكننا فزنا بالمباراة مثلما حدث في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع: لكن عوضا عن ذلك سمعت أننا فزنا بدون وجه حق، وأنني لم أؤد خلال النهائي، كان يتحتم علينا الفوز بالمباراة.

وأوضح كروس في وقت سابق أن الأسئلة التي وُجِّهَتْ له كانت: لماذا كان الأمر بهذه الصعوبة أمام ليفربول (ما يعني تفوقا للفريق الإنجليزي) ولماذا لم يكونوا موفقين بشكل كامل، مشيرا إلى أن المراسل لم يقم بالأمر بشكل جيد.

كان كروس الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، قطع مقابلته مع مراسل القناة الثانية بالتلفزيون الألماني بعد مضي أقل من دقيقة بكثير على بدايتها وقال للمراسل: كان لديك 90 دقيقة لتفكر في أسئلة منطقية وبعد ذلك توجه إلي مثل هذين السؤالين المثيرين للاشمئزاز.