كورتوا يغادر قائمة منتخب بلجيكا

خرج تيبو كورتوا حارس بلجيكا من تشكيلة منتخب بلاده قبل خوض أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم خلال الأسبوعين المقبلين بعد أيام فقط من تألقه في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد.



وقال الاتحاد البلجيكي يوم الثلاثاءإن كورتوا يعاني من إجهاد في الفخذ، وقد خرج من التشكيلة بعد الخضوع لفحص طبي، وهو نفس ما حدث أيضا مع المدافع جيسون ديناير.



وقال كورتوا عقب نهائي دوري الأبطال يوم السبت الماضي، عندما تغلب ناديه الإسباني 1-صفر على ليفربول ليحصد اللقب القاري، إنه يعانى منذ فترة من الإصابة بسبب التهاب متكرر في الفخذ.



وعاد كورتوا إلى منزله بعد خضوعه لفحص من طبيب منتخب بلجيكا.



وقال الاتحاد البلجيكي: إنه غير لائق بسبب المشاكل الطبية المستمرة.



وعانى المدافع ديناير، الذي أنهى عقده مع أولمبيك ليون، من مشكلة في الكاحل هذا الموسم.



وتستعد بلجيكا لمباريات دوري الأمم على أرضها أمام هولندا يوم الجمعة وبولندا يوم الأربعاء التالي، قبل أن تلعب في ضيافة ويلز يوم 11 يونيو، ثم تواجه بولندا بعدها بثلاثة أيام.

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