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الحكومة الفرنسية: التذاكر المزيفة سبب الفوضى.. ولا توجد دراما

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ليفربول جماهير باريس
مجموعة من الجماهير تنتظر عند بوابات ملعب مباراة النهائي يوم السبت

الحكومة الفرنسية: التذاكر المزيفة سبب الفوضى.. ولا توجد دراما

باريس - رويترز

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أكدت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء، أنه لم تحدث "دراما" بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس يوم السبت الماضي والذي تضرر من شغب الجماهير، وسط انتقادات لها بسبب التعامل مع المباراة الهامة.

وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريوري الصحافيين: كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما، مع عدم إنكار أن التذاكر المزيفة ساهمت في شغب الجماهير خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-صفر على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين ومن بينهم أطفال.

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