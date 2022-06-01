وزيرة فرنسية ترد على الإنجليز: هل نسيتم أحداث ويمبلي؟

ردت إميلي أوديا-كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية يوم الأربعاء على الانتقادات التي طالت بلادها حول أحداث نهائي دوري أبطال أوروبا، قائلة إن إنجلترا عانت العام الماضي من شغب جماهيري مماثل لما حدث في مباراة ليفربول وريال مدريد في باريس مطلع الأسبوع الجاري.
وسلطت أوديا-كاستيرا، التي واجهت مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، انتقادات بشأن الطريقة التي تعاملت بها فرنسا مع المباراة، الضوء على عنف جماهيري مشابه في استاد ويمبلي العام الماضي خلال نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا.
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وأضافت أوديا-كاستيرا خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الفرنسي: نحتاج لأن نتذكر كل ذلك. في إشارة إلى الفوضى التي سادت المباراة النهائية في ويمبلي العام الماضي.
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