اليابان تسحق باراغواي في لقاء ودي

قاد هدفان في الشوط الأول من تاكوما أسانو ودايتشي كامادا اليابان المتأهلة إلى كأس العالم لكرة القدم إلى فوز مريح 4-1 على باراغواي وديا في سابورو يوم الخميس.

وسجل أسانو الهدف الأول في الدقيقة 36 ليمنح اليابان التقدم قبل أن يضاعف كامادا النتيجة بعدها بست دقائق ليمنح فريق المدرب هاجيمي مورياسو الأفضلية بهدفين.

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وقلص ديرليس غونزاليس الفارق للضيوف في الدقيقة 59 لكن كاورو ميتوما أعاد الفارق إلى هدفين بعدها بأقل من دقيقة واحدة قبل أن يسجل البديل أو تاناكا الهدف الرابع بعدما أنقذ حارس باراغواي ركلة جزاء نفذها ريتسو دوان.

وهيمنت اليابان، التي تأهلت للمرة السابعة على التوالي لكأس العالم التي تنطلق في قطر في نوفمبر تشرين الثاني المقبل، على المباراة ورد القائم محاولة من كامادا في الدقيقة 11.

وقبل تسع دقائق من الاستراحة أرسل جينكي هاراغوتشي تمريرة بينية إلى أسانو ليضع مهاجم بوخوم الكرة في المرمى بهدوء من فوق رأس الحارس سانتياجو روخاس المتقدم عن مرماه.

وبعدها بست دقائق وضع لاعب الوسط كامادا الكرة ببراعة أعلى كتف روخاس بعد تمريرة عرضية رائعة من دوان من الناحية اليمنى.

وقلصت باراغواي الفارق بعد مرور ساعة من البداية عندما أرسل غونزاليس تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

لكن اليابان استعادت فارق الهدفين خلال دقيقة واحدة عندما أرسل هاراغوتشي تمريرة إلى ميتوما غير المراقب داخل منطقة الجزاء ليسمح للجناح برفع الكرة من أعلى رأس روخاس.

وأخفق دوان في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 70 عبر ركلة جزاء تصدى لها روخاس لكن البديل تاناكا أطلق تسديدة من مسافة 20 مترا سكنت الشباك قبل النهاية بخمس دقائق.

وهذه أول مباراة بين أربع ودية لليابان في يونيو الحالي، حيث تستضيف البرازيل في السادس من الشهر ذاته في طوكيو.

ثم تلتقي اليابان مع غانا في العاشر من يونيو في كأس كيرين قبل مواجهة تشيلي أو تونس في 14 يونيو.

وتخوض اليابان مباريات كأس العالم ضمن المجموعة الخامسة إلى جوار ألمانيا وإسبانيا والفائز من مواجهة كوستاريكا ونيوزيلندا في الدوحة في 14 يونيو الحالي.