البرتغال تحرم إسبانيا من فوزها الأول بدوري الأمم

استهل منتخب إسبانيا وضيفه المنتخب البرتغالي مسيرتهما في النسخة الحالية ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بالتعادل 1 - 1 يوم الخميس، في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية بالقسم الأول من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وفي مدينة إشبيلية، بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 25، قبل أن يحرز ريكاردو هورتا هدف التعادل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 82.
وتصدر منتخب التشيك ترتيب المجموعة، بعدما حصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة على حساب سويسرا 2-1، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا إسبانيا والبرتغال، فيما قبع منتخب سويسرا في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.
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