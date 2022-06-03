فالنسيا ينفصل عن مدربه وغاتوزو في الصورة

أعلن نادي فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة أنه انفصل عن مدربه خوسيه بوردالاس في حين رشحت وسائل إعلام إسبانية المدرب الإيطالي جينارو جاتوسو لتولي المهمة خلفا له.



واحتل فالنسيا المركز التاسع بين فرق الدوري الإسباني في نهاية الموسم الماضي ولم يتأهل لأي بطولة أوروبية للموسم الثالث على التوالي.



وقالت وسائل إعلام إسبانية إن من المقرر إن يلتقي غاتوزو قريبا مع مالك النادي بيتر ليم لبحث إمكانية عودته للعمل في التدريب من جديد.



ولم يدرب غاتوزو لاعب وسط ميلان ومنتخب إيطاليا السابق أي فريق منذ أن ترك نابولي الإيطالي العام الماضي بعد أن قاده للفوز بلقب كأس إيطاليا لكن فريقه فشل وبفارق نقطة واحدة في التأهل لدوري أبطال أوروبا العام الماضي.



وفي الأسبوع الماضي أقال فالنسيا رئيسه السابق أنيل مورثي بعدما تسبب تسريب تسجيلات صوتية ودفاع النادي عنه في البداية في تشويه سمعة وصورة النادي.

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