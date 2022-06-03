نائب برشلونة: لا نستطيع التعاقد مع ليفاندوفسكي

أكد إدوارد روميو نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن ناديه لن يكون في مقدوره التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، إلا إذا قام بجمع الأموال من خلال بيع لاعبين أو تخفيض الرواتب.

وألمح روميو أيضا إلى إمكانية الاستغناء عن نجوم من الفريق مثل فرينكي دي يونغ إذا كان هذا سيسمح بتقوية الفريق الذي يدربه تشافي.

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وارتبط اسم برشلونة بقوة للتعاقد مع ليفاندوفسكي، وسط نزاع على عقده مع بطل الدوري الألماني، وصرح اللاعب يوم الاثنين الماضي :قصتي انتهت مع بايرن.

ولكن محاولات برشلونة للتعاقد مع المهاجم البولندي الدولي، الذي سجل 50 هدفا في 46 مباراة شارك فيها مع بايرن في موسم 2021 - 2022، أصبحت محل شكل مطلع هذا الأسبوع عندما قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني إنه يتعين على برشلونة بيع نجومه لتمويل مثل هذه الصفقة.

ورد خوان لابورتا رئيس برشلونة ملمحا أن تيباس يريد أن يؤذي مصالح برشلونة" في رسالة نشرتها الحسابات الرسمية للنادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، أوضح روميو أن هناك حاجة لجمع الأموال لإبرام مثل هذه الصفقة، وذلك تقريبا بعد عام من خسارة النادي لخدمات الأسطورة ليونيل ميسي بعد فشله في استيفاء قاعدة حدود الرواتب الخاصة بالرابطة.

وقال لإذاعة "ار.أيه.سي.1" : إذا كنا قادرين على إدخال ثلاثة أضعاف راتبه وقيمة الصفقة يمكننا التعاقد معه، ولكن في البداية يجب أن ننهي عملنا بتخفيض الرواتب".

وأكد : إذا لم نقم بعملنا، مثلما هو الوضع في هذه اللحظة، فوفقا للقواعد لن يكون من الممكن التعاقد معه.

وبعدها كشف روميو أن برشلونة سيبدأ التفاوض مع اللاعبين بشأن تخفيض الرواتب، حيث يأمل النادي في تخفيض الأجور لإفساح المجال للتعاقدات الجديدة.

وقال :ندفع 560 مليون يورو (599 مليون دولار)، وهو الضعف مقارنة ببايرن، يدفع باير 300 مليون يورو فيما يدفع ريال مدريد 400 مليون يورو.

وأردف :" المفاوضات مع الفريق ستكون بشكل فردي. مع اللاعبين المخضرمين سيكون الاعتماد على المصلحة الفنية وستكون مصلح النادي هي الأهم. ويجب في البداية أن يتم التفاوض بشأن العقود المكلفة".