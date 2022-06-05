إيطاليا تتعادل مع ألمانيا وتكرس عقدتها

خيم التعادل الإيجابي 1 - 1 على مباراة منتخب إيطاليا مع ضيفه منتخب ألمانيا يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

واستهل منتخب إنجلترا مشواره في البطولة بهزيمة مفاجئة أمام مضيفه المجري صفر - 1. وعلى ملعب ريناتو دال آرا في بولونيا، انتهى الشوط الأول من مباراة إيطاليا وألمانيا بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني تقدم لورينزو بيليغريني لاعب روما بهدف للازوري في الدقيقة 70 بعد مجهود فردي مميز من ويلفريد نونتو في الناحية اليمنى قبل أن يرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بيليغريني بتسديدة قوية في الشباك.

ولكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك جوشوا كيميتش نجم بايرن ميونخ التعادل لألمانيا بعد هجمة منظمة أنهاها يوناس هوفمان بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين وتهيأت أمام أقدام كيميش الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة في الشباك. وتصدر منتخب المجر ترتيب المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لإيطاليا وألمانيا وظلت إنجلترا بدون رصيد من النقاط.