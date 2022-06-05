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"هاتريك" ماني يقود السنغال لعبور بنين

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فرحته بالأهداف

"هاتريك" ماني يقود السنغال لعبور بنين

داكار - د ب أ

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فاز منتخب السنغال على ضيفه منتخب بنين 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الـ12 بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار العام المقبل.

وتقمص ساديو ماني دور البطولة للمنتخب السنغالي بعدما سجل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 12 و60 من ركلتي جزاء، و22 فيما سجل هدف منتخب بنين الوحيد جونيور أولايتان في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة طرد سيسي دالميدا لاعب منتخب بنين في الدقيقة 51 وحصد المنتخب السنغالي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، وظل منتخب بنين بلا رصيد.

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