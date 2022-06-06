الإصابة تحرم لوكاكو من مباراة بلجيكا وبولندا

أعلن المنتخب البلجيكي يوم الاثنين أن المهاجم روميلو لوكاكو سيغيب عن مباراة بولندا الأربعاء في دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بسبب إصابة في الكاحل الأيمن تعرض لها خلال الخسارة الثقيلة 4-1 أمام هولندا في بروكسل يوم الجمعة الماضي.



وبدأ لوكاكو المباراة الافتتاحية لبلجيكا في دوري الأمم ضد هولندا وأصيب خلال التحام مع المدافع نيثن آكي قبل أن يغادر الملعب بعد أقل من 30 دقيقة من البداية.



وقال المنتخب البلجيكي عبر "تويتر" إن مهاجم تشيلسي، الذي أصيب أيضا في التحام خلال التدريب قبل المباراة ضد هولندا، بدأ العلاج وسيغيب عن مواجهة بولندا يوم الأربعاء.



ولم يعلن المنتخب البلجيكي ما إذا كان المهاجم البالغ من العمر 29 عاما سيكون قادرا على التعافي في الوقت المناسب قبل لقاء ويلز يوم السبت المقبل أو مواجهة بولندا مرة اخرى الأسبوع المقبل.

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