.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المخضرم ميلنر يمدد عقده مع ليفربول

  • الخط
ميلنر ألونسو ليفربول تشيلسي
ميلنر حقق 6 بطولات مع ليفربول

المخضرم ميلنر يمدد عقده مع ليفربول

ليفربول - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

مدّد لاعب الوسط جيمس ميلنر عقده لسنة إضافية مع ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن وصيف الدوري الممتاز الاثنين.

وصل ميلنر إلى ليفربول كلاعب حر عام 2015، وساهم في إحراز ستة ألقاب مع النادي الأحمر، بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول يسعى لتحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021-2022، لكنه خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني وحل ثانيًا في الدوري المحلي بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي.

ولعب ميلنر الذي كان عقده ينتهي في يونيو، 289 مباراة سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه الى ملعب أنفيلد من مانشستر سيتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟ رغم نجاته من حجب الثقة.. هل يتكرر سيناريو إقالة ماي وتاتشر مع جونسون؟
اكتشف المزيد