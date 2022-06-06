المخضرم ميلنر يمدد عقده مع ليفربول

مدّد لاعب الوسط جيمس ميلنر عقده لسنة إضافية مع ليفربول الإنجليزي، بحسب ما أعلن وصيف الدوري الممتاز الاثنين.
وصل ميلنر إلى ليفربول كلاعب حر عام 2015، وساهم في إحراز ستة ألقاب مع النادي الأحمر، بينها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.
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وكان ليفربول يسعى لتحقيق رباعية تاريخية في موسم 2021-2022، لكنه خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني وحل ثانيًا في الدوري المحلي بفارق نقطة يتيمة عن مانشستر سيتي.
ولعب ميلنر الذي كان عقده ينتهي في يونيو، 289 مباراة سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه الى ملعب أنفيلد من مانشستر سيتي.
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