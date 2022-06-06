المكسيك تتعادل مع الإكوادور سلبياً

تعادلت المكسيك مع الإكوادور دون أهداف في مباراة دولية ودية في كرة القدم في شيكاغو يوم الاثنين في إطار استعداداتهما لنهائيات كأس العالم في قطر نهاية العام الحالي.

وهي المباراة الثانية توالياً تفشل فيها المكسيك في تحقيق الفوز ودياً عقب خسارتها أمام الأوروغواي صفر-3 يوم الجمعة، فيما كانت الإكوادور تغلبت على نيجيريا 1-صفر في اليوم نفسه.

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ويتواجد المنتخبان المكسيكي والإكوادوري في مجموعتين لممثلي لكرة القدم العربية في العرس العالمي، فالأولى أوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب السعودية والأرجنتين وبولندا، فيما وقعت الثانية في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.