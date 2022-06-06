بايرن يقدم عرضاً جديداً لضم ماني

يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم لتقديم عرض جديد لضم السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، وذلك بعد رفض العرض الأول، وفقا لقناة "سبورت 1" يوم الاثنين.

وذكرت قناة "سبورت 1" أن بايرن ميونخ مستعد لدفع مبلغ 40 مليون يورو لضم اللاعب السنغالي مع وجود خمسة ملايين يورو إضافية.

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وأفادت صحيفة "التايمز" البريطانية يوم الأحد، أن ليفربول رفض عرضا قيمته 25 مليون جنيه إٍسترليني من بطل الدوري الألماني عشر مرات متتالية لضم ماني.

وارتبط ماني منذ عدة أسابيع بالانضمام إلى بايرن ميونخ، في الوقت الذي تحوم الشكوك فيه حول مستقبل مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي والجناح سيرجي غنابري.

وظهر ماني الأسبوع الماضي ليلمح إلى رغبته في الرحيل من ليفربول، لكنه أكد بعد فوز منتخب بلاده السنغال على بنين 3 - 1 في تصفيات كأس أمم إفريقيا، أنه لا يزال لديه عقد مع ليفربول، مؤكدا احترامه لناديه وانتظاره للمستقبل.