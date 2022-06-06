فليك: الدوري الإنجليزي طوّر اللاعبين الألمان

أقرّ هانزي فليك مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم بأن لاعبيه يتطورون عندما يحترفون في الدوري الإنجليزي، وذلك عشية لقاء منتخبي البلدين في دوري الأمم الأوروبية.

وقال فليك القادم من تدريب بايرن ميونخ في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: المستوى في الدوري الإنجليزي مرتفع جداً. لديهم ستة أو سبعة أندية في مستوى متقارب. لاعبونا يتطورون، مثل كاي هافيرتز الذي نشأ في ظل تأثير توماس توخيل في نادي تشيلسي اللندني.

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وعبّر فليك عن خيبته من التعادل الأخير لـ"ناسيونال مانشافت" أمام إيطاليا (1-1) بتشكيلة رديفة السبت في بولونيا، معلنا أنه سيجري "بعض التغييرات" على الـ11 الأساسيين.

ولم يخسر فليك في عشر مباريات على رأس المنتخب بعد تعيينه خلفا ليواخيم لوف، لكنه حذر من مواجهة الإنجليز، إذ قال: يجب أن نَثبت أمام إنجلترا. يملكون لاعبين رائعين واسلوبهم يعتمد على القوة البدنية. هاري كين مهاجم من طينة عالمية، يملك نوعية هائلة.

وعن النزاع التاريخي بين المنتخبين، قال لاعب الوسط الألماني إيلكاي غندوغان أن هذه المسألة لم تعد متواجدة كثيراً ، وأضاف: الاحترام موجود، وفي النهاية يتعلق الأمر بالرياضة. عدة لاعبين ألمان نجحوا في إنجلترا، واصبحت الأمور ودية، حتى لو مازحنا في بعض الأحيان.

وإلى غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بطل إنجلترا، احترف ثلاثة لاعبين ألمان هذا الموسم في انكلترا هم تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وأنتونيو روديغر مع تشلسي، علما أن الاخير انتقل إلى ريال مدريد الإسباني.