هالاند يتألق في فوز النرويج على السويد

حافظ منتخب النرويج على انطلاقته المثالية في المجموعة الرابعة بالقسم الثاني من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 - 1 على مضيفه منتخب السويد يوم الأحد في الجولة الثانية للمجموعة التي شهدت فوزا كبيرا لصربيا 4 - 1 على ضيفتها سلوفينيا.

وتصدر منتخب النرويج الترتيب برصيد 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقا بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، فيما احتل منتخب السويد المركز الثالث بثلاث نقاط، وتذيلت سلوفينيا الترتيب بلا رصيد من النقاط.

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وافتتح إيرلينغ هالاند التسجيل لمنتخب النرويج في الدقيقة 20 من ركلة جزاء، قبل أن ينصب نجم مانشستر سيتي الإنجليزي الجديد نفسه بطلا للمباراة دون منازع، بتسجيله الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 69، فيما أحرز أنتوني إيلانغا هدف السويد الوحيد في الدقيقة 90.

وفي اللقاء الآخر، افتتح أليكسندر ميتروفيتش التسجيل لصربيا في الدقيقة 24، لكن سرعان ما تعادل المنتخب السلوفيني عن طريق بيتر ستويانوفيتش في الدقيقة 30، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش التقدم لصربيا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 56، فيما أضاف لوكا يوفيتش ونيمانيا رادونيتش الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 85 و90 على الترتيب.