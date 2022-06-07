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صلاح يخبر أصدقاءه بقراره.. ويحدد وجهته

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صلاح ليفربول
عقد النجم المصري مع ناديه الحالي ينتهي في 2023

صلاح يخبر أصدقاءه بقراره.. ويحدد وجهته

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية، يوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أخبر أصدقاءه برحيله إلى برشلونة في صيف 2023.

وبحسب صحيفة "ليفربول إيكو" فإن الجناح البالغ من العمر "29 عاما" أخبر أصدقاءه المقربين أنه يريد مغادرة ليفربول والانضمام إلى برشلونة.

وينتهي عقد صلاح في صيف 2023، وربطته تقارير بعدة أندية طيلة الفترة الماضية، وكان مستقبله موضوع تكهنات شديدة في الأشهر الأخيرة.

وأحرز قائد المنتخب المصري 31 هدفا لليفربول خلال 51 مباراة في جميع المسابقات بالموسم المنصرم، وأوضحت الصحيفة أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين ممثلي صلاح والنادي من أجل تجديد عقده.

وأضافت: يمكن أن يغادر صلاح ليفربول كلاعب حر في العام المقبل، خاصة أن برشلونة يرغب في الحصول على خدماته بدون دفع أي مقابل إلى النادي الإنجليزي.

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