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لاعبو ألمانيا يواجهون إنجلترا بـ"قمصان السيدات"

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فيليبس مولر إنجلترا ألمانيا
من مباراة سابقة بين المنتخبين في بطولة يورو 2020

لاعبو ألمانيا يواجهون إنجلترا بـ"قمصان السيدات"

برلين - د ب أ

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سيخوض لاعبو المنتخب الألماني لكرة القدم المباراة المقررة يوم الثلاثاء أمام إنجلترا ضمن منافسات دوري أمم الأوروبية، مرتدين قمصان منتخب السيدات الألماني، والذي سترتديه لاعبات الفريق في بطولة أمم أوروبا المقبلة للسيدات.

وتقام بطولة أوروبا للسيدات في الفترة ما بين السادس و31 من يوليو المقبل في إنجلترا، ويسعى منتخب الرجال إلى المساعدة في الترويج لمنتخب السيدات وكذلك للبطولة المرتقبة.

وكان منتخب السيدات قد قام بالشيء نفسه في العام الماضي قبل بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال، حيث لعبن بقمصان منتخب الرجال خلال مباراة أمام تشيلي.

وقالت أنيته سايتز المتحدثة باسم منتخب السيدات خلال مؤتمر عبر الاتصال المرئي عن بعد: هي تحية صغيرة من منتخب الرجال إلينا، وتظهر أننا ندعم بعضنا بعضا، وهذه هي كرة القدم.

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