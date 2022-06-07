ليفاندوفسكي: شيء ما مات في داخلي.. أريد الرحيل

أكد روبرت ليفاندوفسكي أن "شيئا ما مات" بداخله في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إذ يواصل المهاجم البولندي الضغط من أجل الرحيل عن الفريق البافاري والانتقال المتوقع إلى برشلونة الإسباني.

وكرر البولندي الدولي ليفاندوفسكي، الذي يتبقى عام على نهاية عقده مع بايرن ميونخ بطل ألمانيا، إبداء رغبته في الرحيل هذا الصيف.

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ورغم عدم وجود تأكيد رسمي من جانب اللاعب، يبدو أن ليفاندوفسكي عاقد العزم على الانضمام إلى برشلونة في الخطوة المقبلة بمسيرته الحافلة لكن الصفقة المحتملة تواجه عدة عقبات منها إمكانية رفض بايرن ميونخ لبيع اللاعب وكذلك قدرة برشلونة على تحمل قيمة الصفقة. ومع ذلك، يواصل ليفاندوفسكي التأكيد على أنه لن يستمر ضمن صفوف الفريق البافاري في الموسم المقبل، حيث قال إنه يرغب في المضي قدما لاكتشاف تحديات جديدة.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لموقع "أونيت" سبورت البولندي: شيء ما مات بداخلي. أرغب في الرحيل عن بايرن ميونخ للبحث عن مشاعر جديدة في حياتي.

وأضاف : أرغب فقط في الرحيل عن بايرن. الولاء والاحترام أكثر أهمية من العمل، وأفضل طريق هو إيجاد حل للطرفين.

ورغم ارتباط اسم ليفاندوفسكي بعدد من الأندية، ذكرت تقارير أن برشلونة سيكون الوجهة المقبلة الوحيدة لليفاندوفسكي في حال رحيله عن بايرن.

وأكد ليفاندوفسكي (33 عاماً) هذا بشكل غير مباشر قائلا :"قائمة الأندية المهتمة بي ليست طويلة للغاية، هناك الكثير من الحديث عن ناد بعينه. لا أفكر في عروض أخرى.

ويتوقع أن مستقبل ليفاندوفسكي، الذي يقضي فترة مزدحمة منذ نهاية الموسم حيث يشارك مع المنتخب البولندي كما حضر فعاليات رياضية أخرى مثل بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان غاروس" لن يُحسم قبل نهاية فترة التوقف الدولي الحالية.

وتوج ليفاندوفسكي في الموسم الماضي بجائزة الحذاء الذهبي الأوروبي، بعد أن توج به أول مرة خلال موسم 2020 - 2021 الذي حطم فيه الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر لأكبر عدد من الأهداف في البوندسليغا خلال موسم واحد.