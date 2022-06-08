فان غال يحذر تيمبر من الانتقال إلى مانشستر يونايتد

حذّر مدرب منتخب هولندا لويس فان غال مدافعه الشاب يوريين تيمبر من الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، معتبرا أن القرار لن يكون حكيماً من قبل اللاعب قبل خمسة أشهر من انطلاق مونديال قطر 2022.
ومنذ تعيين المدرب الهولندي اريك تن هاغ مدربا لمانشستر يونايتد، تردّد اسم تيمبر (20 عاماً) الذي يلعب في صفوف أياكس امستردام فريق تن هاغ السابق للانتقال إلى ملعب "أولد ترافورد".
وقال فان غال عشية مواجهة هولندا مع ويلز في دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم: اعتقد أن لاعبا بنوعيته يستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لا أرى أي مشكلة.
ولدى سؤاله ماذا سيحصل اذا ما فرض نفسه في التشكيلة الاساسية لمانشستر يونايتد أجاب فان غال: حينها، لا اعتقد بان الأمر (الانتقال) سيكون حكيماً. يتعيّن عليه اللعب.
وكان تيمبر أحد العناصر الرئيسة في صفوف أياكس امستردام الذي توج بطلا لهولندا الموسم الفائت.
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