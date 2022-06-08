لاكازيت يجتاز الفحص الطبي تمهيداً لعودته إلى ليون

اجتاز مهاجم أرسنال الإنجليزي السابق الفرنسي ألكسندر لاكازيت الأربعاء الفحص الطبي تمهيداً لعودته إلى ليون، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النادي.

وأعلن ليون في وقت سابق عقد مؤتمر صحافي صباح الخميس لإضفاء الطابع الرسمي على عودة مهاجمه السابق الذي انتقل في عام 2017 إلى النادي اللندني مقابل 53 مليون يورو.

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ووصل عقد لاكازيت (31 عاماً) مع أرسنال إلى نهايته، بعد مسيرة شهدت خوضه 206 مباريات بقميص "المدفعجية"، منها 36 في الموسم الفائت، سجل خلالها 71 هدفاً، منها 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي.

واحرز لاكازيت مع أرسنال كأس إنجلترا عام 2020، كما اختير لاعب العام في النادي موسم 2018-2019.

ودافع المهاجم الدولي السابق عن منتخب "الديوك" خلال 16 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف بين عامي 2013 و2017.

تدرج لاكازيت المولود في ليون مع نادي المدينة الذي التحق بصفوفه عام 2003، وبدأ معه كمحترف في 2010 خلال حقبة المدرب كلود بويل، ليسجل إجمالي 129 هدفاً في 275 مباراة.

دوّن لاكازيت اسمه كأوّل هداف في ملعب غروباما ستاديوم (فاز ليون على تروا 4-1) في أول مباراة لليون في مقره الجديد في 9 يناير 2016 بدلاً من الملعب القديم ستاد دو جيرلان.