برشلونة و"التحريض".. طريقة وقع ضحيتها ليفاندوفسكي

يزخر تاريخ برشلونة الإسباني بالعديد من اللاعبين الذين انتقلوا إلى صفوف فريقه عن طريق التمرد، سعيا لتحقيق حلمهم بارتداء قميص النادي الكاتالوني، رغم محاولات أنديتهم للتمسك بهم، مما جعل العديد من التقارير تتهم برشلونة بالوقوف خلف تحريضهم.



وسلك البولندي روبرت ليفاندوفسكي ذات الطريق مؤخرا، بعد التصريحات التي أطلقها ورفضه تجديد عقده، كاشفا عن رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ تجاه الدوري الإسباني وتحديدا برشلونة، على الرغم من أنه لا يزال لديه عام واحد متبق في عقده مع الفريق الألماني، وإذا أراد الانتقال يتوجب على برشلونة دفع مقابل مادي.





ولا يعد الهداف البالغ من العمر "33 عاما" أول من يلجأ إلى التمرد على ناديه، بعدما ذكرت مصادر مقربة أنه لن يتواجد في فترة التحضيرات الصيفية لبايرن ميونخ من أجل الضغط على الإدارة لتسهيل عملية انتقاله، حيث سبقه العديد من اللاعبين الذين نجح "التمرد" في قيادتهم إلى برشلونة.

مادة اعلانية





غريزمان

اتهم أتلتيكو مدريد مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بالتفاوض المباشر مع برشلونة خلال منتصف الموسم، وطلب منه الانضمام إلى تدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد، لكن غريزمان أبلغ نادي العاصمة الإسبانية بعدم حضوره، ودفع بعدها برشلونة الشرط الجزائي "120 مليون يورو" مقابل ضم الفرنسي.





كوتينيو

لجأ البرازيلي فليبي كوتينيو إلى ذات الطريقة، عندما رفض ناديه السابق ليفربول التفاوض مع برشلونة بشأن انتقاله، لكن موقف صانع الألعاب البرازيلي كان واضحا وأصر على رحيله.



وذكرت تقارير برازيلية حينها أن برشلونة قام بتحريض كوتينيو على التمرد، بهدف الضغط على النادي الإنجليزي، وقالت الصحف البرازيلية إن مسؤولي الفريق الكاتالوني أرغموا كوتينيو على التمرد ضد ليفربول، ليسرع عملية انتقاله للكامب نو.



وبالفعل، رضخ ليفربول لمحاولات كوتينيو ووافق على انتقاله مقابل 160 مليون يورو في شتاء 2018.





ديمبلي

القصة الأخرى كانت مع الفرنسي عثمان ديمبلي، الذي لجأ إلى أسلوب الغياب عن تدريبات بوروسيا دورتموند، وحذف اسم الفريق الألماني من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعل الصحف الألمانية تشن هجوما على اللاعب الشاب حينها، واتهم برشلونة بالوقوف وراء تمرد الجناح الفرنسي، الذي تمكن بعد ذلك من الانضمام إلى النادي الكاتالوني صيف 2017 مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.





فابريغاس

أوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية في يونيو 2011، أن برشلونة طالب الإسباني سيسك فابريغاس بالامتناع عن التدريب مع ناديه أرسنال، كنوع من الضغط لإجبار النادي الإنجليزي على خفض سعره وبالتالي الموافقة على انتقاله.



وفي أغسطس 2011 تمكن لاعب خط الوسط من ارتداء قميص "البلوغرانا" بعقد يمتد إلى 5 سنوات، مقابل ما يصل إلى 40 مليون يورو.





ماسكيرانو

كشف الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو عن الخطة التي انتهجها في 2010 للضغط على ليفربول لقبول عرض برشلونة لضمه، وقال في مقابلة مع مجلة "فور فور تو" إن انضمامه إلى النادي الكاتالوني كان ممكنا بطريقة واحدة فقط، وهي رفضه خوض أي مباراة مع ليفربول للضغط على الإدارة، بعدما تم إبلاغه بأنهم ليسوا على استعداد لبيعه، لكن تمرد ماسكيرانو حقق رغبته في النهاية وانتقل إلى برشلونة في 2010.





إيتو

كان على برشلونة الوصول إلى اتفاق مرض مع ريال مدريد ومايوركا من أجل الحصول على توقيع الكاميروني صامويل إيتو، وكانت العملية معقدة للغاية، لكن الهداف الكاميروني أصر على موقفه ووقع خطابا انتقد خلاله إدارة ريال مدريد، وتمكن النادي الكاتالوني من الاتفاق بعدها مع فلورنتينو بيريز.





التوأم دي بوير

أشهر حالات التمرد في الألفية الماضية، كانت مع التوأم فرانك ورونالد دي بوير في 1998، بعدما أعلنا بشكل قاطع رغبتهما باللعب لبرشلونة، وبعد فترة طويلة من رفض أياكس لرحيلهما، أراد الشقيقان اللجوء إلى لجنة التحكيم في الاتحاد الهولندي لفسخ عقدهما، وفي النهاية انضم الثنائي إلى برشلونة.