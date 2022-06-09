صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

فاز محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب هذا العام من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه يوم الخميس بينما نالت سام كير لاعبة تشيلسي جائزة السيدات.
وفاز صلاح، الذي تقاسم الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم مع سون هيونغ مين لاعب توتنهام هوتسبير، أيضا بالجائزة في موسم 2017-2018.
وسجل الدولي المصري البالغ عمره 29 عاما "31 هدفا" في كل المسابقات مع ليفربول وساعد الفريق على الفوز بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنجليزي.
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