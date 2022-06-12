بولندا تتعادل مع هولندا في دوري الأمم

قلب المنتخب الهولندي تأخره بهدفين نظيفين أمام ضيفه البولندي إلى تعادل 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب بلجيكا مع ويلز 1 - 1.

وتقدم المنتخب البولندي بهدفين نظيفين سجلهما ماتي كاش وبيوتر زيلينسكي في الدقيقتين 18 و49، ثم سجل المنتخب الهولندي هدفين عن طريق دافي كلاسين ودينزل دومفريس في الدقيقتين 5 و54.

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ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب البولندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب البلجيكي مع مضيفه منتخب ويلز 1 - 1. وتقدم منتخب بلجيكا بهدف سجله يوري تيليمانس في الدقيقة 51 وتعادل منتخب ويلز عن طريق بيرنان جونسون في الدقيقة 86.

ورفع المنتخب البلجيكي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما حصد منتخب ويلز أول نقطة له.