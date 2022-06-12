تعادل إيطاليا مع إنجلترا.. وألمانيا تواصل التعثر

خيم التعادل السلبي على مواجهة إنجلترا وإيطاليا يوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

ورفع المنتخب الإيطالي رصيده إلى خمس نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع والأخير.

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وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة والجولة، تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجري 1 - 1.

وتقدم المنتخب المجري عن طريق زولت ناجي في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك يوناس هوفمان التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة التاسعة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة عن المنتخب الألماني صاحب المركز الثالث