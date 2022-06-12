كأس آسيا تحت 23 عاماً: تأهل أستراليا وأوزبكستان إلى نصف النهائي

تأهل منتخب أستراليا إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه الصعب على تركمانستان بنتيجة 1-0 على ستاد بونيودكور في طشقند ضمن ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، تمكن منتخب أستراليا من تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 74 بواسطة لاعب تركمانستان أوراز اورازوف بالخطأ في مرمى فريقه.

مادة اعلانية

وتأهل منتخب أستراليا ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كوريا السعودية وفيتنام التي تقام يوم الأحد.

بدأت مجريات المباراة سريعة بين الفريقين، وسنحت أولى الفرص للمنتخب التركماني عندما حاول اللاعب تيمور تشارييف مباغتة الحارس الأسترالي المتقدم جو غاوتشي بتسديده كرة عالية من وسط الملعب جاورت القائم الأيسر (14).

بعد ذلك هدأت وتيرة اللعب من قبل الفريقين، وانحصر اللعب وسط الميدان مع اعتماد المنتخب التركماني على الإغلاق الدفاعي المُحكم ومحاولة القيام بالهجمات المرتدة السريعة، ولكن دون وجود لمحاولات خطيرة تذكر على مرمى الطرفين.

وجاءت أولى المحاولات الخطيرة للمنتخب الأسترالي عن طريق مدافعه جاي ريتش-باغويلو عندما سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من مسافة بعيدة مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس رسول تشارييف (37).

وفي اللحظات من زمن الشوط الأول، سدد لاعب المنتخب الأسترالي لوتشلان بروك كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء بين أحضان الحارس تشارييف (45+3).

دخل المنتخب الأسترالي مجريات الشوط الثاني بطريقة هجومية وضغط على مرمى منافسه في محاولة لافتتاح التسجبل، وكاد أن ينجح في تحقيق ذلك عندما سدد رامي نجارين كرة أرضية قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أسفل القائم الأيسر (53).

ولاحت أخطر الفرص للمنتخب التركماني عن طريق شاماميت حيدروف الذي تلقى تمريرة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء من زميله بيغينشميرات ميرادوف سددها حيدروف وسددها قوية بقدمه اليمنى علت المرمى بقليل (63).

ونجح المنتخب الأسترالي في تسجيل هدف التقدم بعد أن أرسل اللاعب لويس داريغو كرة عالية قوية داخل منطقة الجزاء حوّلها المدافع التركماني أوراز أورازوف بالخطأ في مرمى فريقه بعد أن ارتدت الكرة من أسفل العارضة وتجاوزت خط المرمى (74).

ثم حاول المنتخب التركماني تقليص الفارق من خلال تسديدة لاعب الوسط تشارريف بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى سيطر عليها الحارس غاوتشي (80).

وبعد دقيقتين حصل المنتخب التركماني على فرصة خطيرة عندما تصدى الحارس الأسترالي على مرتين متتاليتين لتسديدتي رومان غالكين وزميله رحمن ميراتبيردييف من داخل منطقة الجزاء لتذهب الكرة إلى ركنية.

في الجهة المقابلة، سدد نجارين كرة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء مرّت قريبة بجوار القائم الأيمن (84). ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن وجود تغيير على نتيجة اللقاء الذي انتهى بفوز صعب لأستراليا بهدف دون مقابل.

وكان منتخب أستراليا تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للعراق و4 للأردن ولا شيء للكويت.

في المقابل حصلت تركمانستان على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق ثلاث نقاط خلف أوزبكستان، مقابل نقطتين لكل من إيران وقطر.

وتقام مباراتي الدور قبل النهائي يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، على أن تجري مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم 18 الجاري، والمباراة النهائية يوم 19 من هذا الشهر.

,تأهل منتخب أوزبكستان إلى الدور قبل النهائي عقب فوزه على العراق بفارق ركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي>

في الوقت الأصلي سجل وكاع رمضان (19 من ضربة جزاء) وعمار غالب (68) هدفي العراق، في حين أحرز جاسوربيك جلال الدينوف (45+5 من ضربة جزاء) والعراقي حسين عمار (50 بالخطأ في مرمى فريقه) هدفي أوزبكستان.

ثم في ركلات الترجيح، سجل المنتخب الأوزبكي ثلااثة أهداف من أربع محاولات، في حين سجل العراق هدفين من خمس محاولات. وأكمل منتخب أوزبكستان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد حارس المرمى عبدالواحد نعمتوف في الدقيقة 13.

وتأهل المنتخب الأوزبكي ليلتقي في الدور قبل النهائي مع الفائز من مباراة كوريا الجنوبية واليابان التي تقام يوم الأحد.