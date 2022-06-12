هالاند يتألق مجدداً ويقود النرويج للفوز على السويد

أحرز إرلينغ هالاند هدفين وصنع هدفا آخر ليقود النرويج للفوز 3-2 على جارتها السويد في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم يوم الأحد.

ورفع هالاند المنضم هذ الصيف في صفقة ضخمة إلى مانشستر سيتي رصيده إلى 20 هدفا دوليا منها أربعة أهداف في مباراتي السويد.

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وقابل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تمريرة فريدريك بيوركان وافتتح التسجيل بضربة رأس في الدقيقة العاشرة. وأضاف هالاند هدفا من ركلة جزاء بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني بعد أن ارتكب الحارس روبن أولسن خطأ ضد ألكسندر سورلوث.

وقلص إميل فورسبيرغ الفارق بعد مرور ساعة من اللعب بقليل بفضل تسديدة متقنة في الزاوية العليا. لكن هالاند أنهى آمال السويد في العودة، بعدما أرسل كرة عرضية حولها زميله سورلوث إلى هدف في الدقيقة 77.

وسجل فيكتور جيوكريس للسويد في الوقت المحتسب بدل الضائع لتصبح النتيجة 3-2، لكن النرويج، متصدرة المجموعة الرابعة في المستوى الثاني، صمدت لتخرج بالانتصار.

ولدى النرويج عشر نقاط، وبفارق أربع نقاط عن صربيا صاحبة المركز الثاني التي تواجه سلوفينيا اليوم أيضا. وتحتل السويد المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.