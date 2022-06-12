"مشعوذو" بيرو يتوعدون أستراليا قبل الملحق

قرر 13 مشعوذا من دولة البيرو دعم منتخبهم في الملحق المؤهل لكأس العالم 2022 بإقامة طقوس روحانية لضمان بلوغ المنتخب للبطولة العالمية.

وسيتواجه المنتخب الأميركي الجنوبي مع نظيره الآسيوي يوم الاثنين في الدوحة على أن يتأهل الفائز منهما إلى كأس العالم ومرافقة منتخبات المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا والدنمارك وتونس.

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وارتبطت الشامانية التي تعد اعتقادا دينيا، تاريخيا بالمجتمعات المتعلقة بالسكان الأصليين وهي اعتقاد بأن التواصل مع العالم الآخر يساعد على علاج المرضى والتواصل مع الأرواح ومرافقة أرواح الموتى.

وسعى المشعوذون إلى طرقهم في ضمان تأهل منتخبهم أمام أستراليا إذ أحضر أحدهم صورة للاعبي أستراليا وقاموا بطعنها بالسيوف ليقوم أحد "الشامانات" بالنفخ في آلة تقليدية تسمى "بوتوتو أو كاراكولا".

وأبان والتر ألاركون، أحد المشعوذين الذين حضروا المناسبة: لقد أقمنا احتفالية انتصار بيروفية واستدعينا جميع الشامانات على مستوى وطني، هناك 13 شاماناً لأن اللقاء سيقام يوم 13 يونيو ولقد رأينا وصولنا إلى كأس العالم مسبقا.

وأضاف ألاركون: بيرو ستحتفل في قطر بالتأهل لكأس العالم لأننا رأينا احتفال الجموع بعد أن تناولنا أعشاب آياواسكا.

وآياواسكا هي نبتة مهلوسة تستخدم من الشامانات والمعالجين الروحانيين في منطقة الأمازون في أميركا الجنوبية منذ قرون لأغراض طبية وروحانية.