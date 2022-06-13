أرسنال يتعاقد مع الشاب البرازيلي ماركينيوس

أعلن أرسنال الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، أنه استكمل التعاقد مع المهاجم الشاب ماركينيوس من ساو باولو البرازيلي.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن أرسنال دفع حوالي ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لضم اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي وقع عقدا لمدة خمس سنوات مع النادي اللندني.

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وقال إيدو المدير التقني لأرسنال "نحن سعداء لإتمام صفقة الانتقال من ساو باولو، لأننا نراقب ماركينيوس منذ فترة. في التاسعة عشرة من عمره، لا يزال صغيرا جدا، لذا فهو لاعب من أجل المستقبل".

وشارك ماركينيوس، الذي دافع عن ألوان منتخب البرازيل تحت 16 عاما وتحت 17 عاما، في 17 مباراة مع ساو باولو في جميع المسابقات الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف.

وأصبح ماركينيوس أول صفقة صيفية لفريق المدرب ميكل أرتيتا، الذي احتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وأخفق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.