بايرن يكمل تعاقده مع الهولندي الشاب غرافنبرخ

أنهى نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم إجراءات ضم لاعب الوسط الهولندي الشاب ريان غرافنبرخ من صفوف أياكس أمستردام.
وانضم غرافنبرخ (20 عاماً) إلى بطل البوندسليغا في صفقة قدرت قيمتها بنحو 19 مليون يورو بجانب حوافز أخرى بقيمة ستة ملايين يورو، وبعقد يمتد لخمسة أعوام.
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وبات غرافنبرخ ثاني صفقات بايرن ميونخ هذا الصيف من صفوف أياكس بعد التعاقد مع الظهير الايمن المغربي نصير مزراوي.
وشارك غرافنبرخ (20 عاماً) في 103 مباريات مع أياكس على مستوى كافة المسابقات بعد تصعيده من قطاع الناشئين، وسجل 12 هدفا للفريق الهولندي.
كما شارك غرافنبرخ في ثماني مباريات مع أياكس الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، وأرسل 376 تمريرة بمعدل اكتمال 88.8%.
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