بنفيكا يعلن انتقال نونيز إلى ليفربول

أعلن بنفيكا البرتغالي في وقت مبكر يوم الاثنين عن توصله لاتفاق بشأن انتقال هدافه داروين نونيز إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 75 مليون يورو بشكل مبدئي.

وأوضح بنفيكا في بيان أن قيمة الصفقة قد ترتفع إلى 100 مليون يورو وفقا لمتغيرات ترتبط بتوقيع اللاعب على عقد عمل مع ليفربول.

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ومن المتوقع أن يخضع نونيز (22 عاما) مهاجم أوروغواي وهداف الدوري البرتغالي في موسم 2021-2022 لفحص طبي يوم الثلاثاء لإتمام الصفقة الأغلى في تاريخ ليفربول.

وتشير تكهنات صحفية إلى أن مدة التعاقد ست سنوات، وسيعزز نونيز، الذي يجيد اللعب جناحا ورأس حربة، الخيارات الهجومية للمدرب يورغن كلوب وسط توقعات برحيل السنغالي ساديو ماني إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا.

وأبهر مستوى نونيز الجميع في الموسم المنقضي حين سجل 34 هدفا في 41 مباراة مع بنفيكا وهز شباك ليفربول ذهابا وإيابا في دوري أبطال أوروبا عندما خرج الفريق البرتغالي من دور الثمانية.

وتتخطى القيمة الإجمالية لانتقال نونيز أغلى صفقة لليفربول حين ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون في 2017 مقابل 85 مليون يورو بحسب التقارير الصحفية.

وأنهى ليفربول الموسم بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية واحتل المركز الثاني في الدوري الممتاز بينما خسر نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

وانضم نونيز إلى بنفيكا من ألميريا في صيف 2020 مقابل 24 مليون يورو وسيستلم النادي الإسباني 20 في المئة من أرباح انتقاله.