تن هاغ يقود مانشستر يونايتد لأول مرة أمام رايو فايكانو

أعلن مانشستر يونايتد عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين، أن مدربه الجديد إريك تن هاغ سيخوض مباراته الأولى على ملعبه أمام رايو فايكانو وديا في نهاية يوليو المقبل.

وستقام المباراة في ملعب أولد ترافورد في 31 يوليو في ختام استعدادات يونايتد لبدء الموسم الجديد في السادس من أغسطس.

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وسيسافر فريق المدرب تن هاغ إلى تايلاند وأستراليا ضمن جولة ما قبل انطلاق الموسم، ثم سيلعب مع أتلتيكو مدريد في أوسلو ثم يواجه رايو صاحب المركز 12 في الدوري الإسباني الموسم الماضي.

وقال جون مورتو مدير كرة القدم في يونايتد في بيان "ترتبط فترة ما قبل انطلاق الموسم بالاستعداد، وهذه فرصة رائعة لأعضاء تشكيلتنا الذين ربما لن يكون بوسعهم الاشتراك في بداية الجولة الودية".

وأضاف "هذه ستكون أول مباراة للمدرب الجديد في أولد ترافورد، وأنا متأكد أن الجماهير ستمنحه ترحيبا دافئا".

وتولى تن هاغ مسؤولية يونايتد بعد موسم محبط مع المدرب المؤقت رالف رانجنيك حيث احتل المركز السادس في الدوري وفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.